YKS günü kentin üzerinde uçak uçamayacak

Aydın Valiliği 18-19 Haziran günleri yapılacak olan 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) için alınan önlem ve kararları açıkladı. Bu gün akşamdan geçerli olacak yasaklar çerçevesinde Aydın Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde THY Uçuş Akademisi’nin sınav süresince meskûn mahal üzerinde eğitim uçuşlarını yasakladı.

Latif SANSÜR

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle alınan önlem ve kararları açıkladı. 17 Haziran 2022 Cuma akşamı, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü tamamı ve 19 Haziran Pazar günü gündüzünü kapsayacak şekilde alınacak tedbirlere ilişkin aşağıdaki kararlara göre, sokak düğünlerine kesinlikle izin verilmeyecek. Düğün salonları, müzik yayını yapan umuma açık yerlerde müzik yayınına 23.30’da son verilecek.

Sınav esnasında okullara yakın yerlerde gürültü oluşturacak şekilde inşaat çalışması yapılmamasına, düğün konvoyu, asker konvoyu vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ayrıca araçların klakson çalmaları, her türlü resmi özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapmaları yasak olacak. Karayolları ve Belediyeler sınav merkezleri güzergahlarında bakım, onarım çalışması yapamayacak.

UÇUŞ YASAĞI

Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için sınav tarihi ve saatlerinde THY Uçuş Akademisinin Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde meskun mahal üzerindeki eğitim uçuşlarının sınava giren öğrencilerin dikkat dağınıklığına yol açmaması ve sesten etkilenmemeleri için yasaklandı.

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