YÖK’e Yargı ayarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Çelik, Rektör Nükhet Hotar hakkında “mobbing” ve “adrese dayalı kadro ilanı” iddiaları ile YÖK’e başvurdu. YÖK, işlem yapılmasına gerek olmadığı kararı verdi. Çelik yargıya başvurdu. Mahkeme Çelik’i haklı bularak YÖK’ün kararını iptal etti.

Gökmen ULU

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Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Çelik, rektörlüğü Yüksek Öğretim Kurulu'na şikayet etti. Çelik, Rektör Hotar ve ilgili sorumlular hakkında mobbing, intihal, torpil iddialarında bulundu.

Çelik YÖK'e verdiği dilekçesinde özetle şu iddiaları dile getirdi:

* Bana yıllarca hak ettiğim kadro verilmedi. Buna karşın, kişiye özel şart koyularak bir başka profesör kendi bölümüme atandı. Ataması yapılan profesörün eserlerinde intihal olduğu iddiası yeterince araştırılmadı. İntihale ilişkin beyanlar rektörlüğe sunulmasına rağmen, kişiyi tarif edercesine profesör kadrosu açıldı ve söz konusu kişinin ataması yapıldı.

* Berkeley Üniversitesi'ne proje yapmak üzere gitmiş, TÜBİTAK 1001 projesini tamamlamış olan bana ise uzun süredir profesör kadrosu verilmeyerek kariyer ilerleyişim engellendi.

* Haksız ve yersiz soruşturma açılarak hakkımda ceza verildi. Bu cezalar idare mahkemesince iptal edildi, bana açıkça mobbing uygulandı.

*Buna rağmen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve diğer ilgililer hakkında yapılan şikayete ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu herhangi işlem tesis etmedi. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yazılmış olan dilekçelerim yanıtsız bırakıldı. Hukuk müşavirliği bana uygulanan mobbingi meşrulaştırır şekilde dilekçe ve bilgi edinme hakkımı engelledi.

MAHKEME YÖK'ÜN KARARINI İPTAL ETTİ

Yüksek Öğretim Kurulu, bu iddialar hakkında 10 Mayıs 2021 tarihinde “İşlem yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi. Bunun üzerine Bilgin Çelik yargıya başvurdu. Ankara 11. İdare Mahkemesi, YÖK'ün işlem yapılmasına yer olmadığı kararını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, Çelik'in şikayetlerinin haklı şüpheler barındırdığı, mobbinge uğradığına dair emarelerin bulunduğu, bu hususa ilişkin öncelikle tespit yapılması gerektiği ve hususlarının araştırmaya muhtaç olduğunu belirtti. Mahkemenin kararı üzerine, YÖK'ün Çelik'in şikayetlerini araştırarak işlem yapması gerekiyor.

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