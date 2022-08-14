Yoksulluk, yolsuzluk yasaklar hiç bitmedi

14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39’uncu partisi olarak siyaset sahnesine çıkan AKP, 21 yılın 20’sini iktidarda geçirdi. 3Y sözü verdi ama Türkiye yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarda ileri değil geriye gitti.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP BUGÜN KURULUŞUNUN 21'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR

14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak kurulan AKP bugün 21'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Özgürlük, demokrasi, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele, yargı bağımsızlığı, dünyayla bütünleşme vaadiyle yola çıkan AKP, kuruluşundan itibaren geride bıraktığı 21 yılın 20'sini iktidarda geçirdi, ne söylediyse tam tersini yaptı. Bu süreçte parlamenter sistem terk edilerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi.

154. SIRAYA İNDİK

Meclis işlevsizleştirildi. Türkiye, ifade ve basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154. sıraya geriledi. Sadece basın özgürlüğünde değil demokrasi düzeyi, temel hak ve özgürlükler konusunda da alt sıralara düştü. Türkiye, sosyal medyada iktidarı eleştiren mesaj atanların gözaltına alındıkları, gazetecilerin haber veya yazıları nedeniyle tutuklandıkları bir ülke haline geldi. Tutuklamalar yargısız infaza dönüşürken, yargı bağımsızlığı ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

AYM YOK SAYILDI

Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmadı, AİHM kararları yok sayıldı, uluslararası sözleşmeler Cumhurbaşkanlığı kararı feshedildi. Oysa AKP yola çıkarken “Ak Parti, temel hak ve özgürlükleri mümkün olan en geniş sınırlar içinde temel kabul eder. Din ve vicdan, düşünce, ifade ve girişim özgürlüğünü vazgeçilmez ilkeleri olarak kabul eder. Laiklik, demokrasinin teminatıdır. Ak Parti, laikliği her türlü dini inanç karşısında devletin tarafsızlığı olarak görür” vaatlerinde bulunmuştu.

4.3 MİLYON HANE

Yine Ak Parti iktidarında Türkiye derinden yoksullaştı. Açlık sınırı 6 bin 840 TL'ye, yoksuluk sınırı 22bin 279 TL'ye çıktı. Sosyal yardım alan hane sayısı katlanarak 4.3 milyona yükseldi. Yolsuzlukların önü bir türlü alınamadı. Etkin soruşturma da yürütülmedi. Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 180 ülke arasında 96'ncı sıraya geriledi. Kamu İhale Yasası 200'den fazla kez değiştirildi.