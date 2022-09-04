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Yoldan çıkan kamyonetten atlayan sürücü hayatını kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde yoldan çıkan kamyonetten atlayan sürücü yaşamını yitirdi.

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Yoldan çıkan kamyonetten atlayan sürücü hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Gürgen köyünde Abdurrahman Pehlivan (65) yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken yoldan çıktı.

Uçuruma doğru yuvarlanmadan ve yol kenarındaki taşlara takılı kalan kamyonetteki sürücü, araçtan çıkarak taşlık bölgeye atladı.

Ağır yaralanan Pehlivan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Pehlivan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. (AA)

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