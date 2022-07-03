‘Yolsuzluk tespit ettim’ diyen AKP’li ismin konuşması yarıda kesildi

"Belediyede yolsuzluk tespit ettim" diyerek daha önce AKP'den istifa ettiğini duyuran ancak istifadan vazgeçirilen Mamak Belediyesi AKP Meclis Üyesi Esra Yılmaz, bu kez konuyu belediye meclisinde gündeme getirdi. AKP'li Yılmaz'ın konuşması yarıda kesildi, gerginlik yaşandı.

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Bugün düzenlenen Mamak Belediye Meclisi toplantısına AKP'li Meclis üyesi Esra Yılmaz'ın konuşması damga vurgu. Yılmaz'ın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi işaret ederek, işe alımlarda kayırma yapıldığını ima ettiği konuşması yarıda kesildi.

TEKRAR GÜNDEME GETİRDİ, KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ

Daha önce AKP'den istifa ettiğini açıklayan, ancak daha sonra ikna edilerek partisine dönen belediye meclisi üyesi Esra Yılmaz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile ilgili olarak, “Dün de bugün de yarın da söylediğim her şeyin arkasındayım. Mamak Belediyesi'nde AK Parti'ye bunca yıl emek veren kardeşlerimiz, sudan sebeplerle işten atılıyorsa; Mamak'ımızın garibinin, mağdurunun, kimsesizinin vebali omuzlarımızdaysa, hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…” diye konuştu. Yılmaz'ın konuşması meclis başkanvekili tarafından kesildi ve AKP'lilerin sözleriyle bastırıldı.

“YARGIYA TAŞIYIN”

Yılmaz, “Ben bitireyim, konuşayım, siz de bana dava açarsınız” diyerek konuşmasına devam etti. Meclis başkanvekili, Esra Yılmaz'ı, “Yargıya taşıyacaksanız yargıya taşıyın. Murat başkan burada kendisi yok. Burada olmayan bir insanı itham ediyorsunuz. Kendi aranızda konuşun” diye uyarıp konuşmasına izin vermedi.

“BELEDİYEDE YOLSUZLUK TESPİT ETTİM” DEYİP İSTİFA ETMİŞTİ

AKP’li Mamak Meclis Üyesi Esra Yılmaz, geçtiğimiz sene “Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Sayın Köse sizi akraba çetenizle baş başa bırakıyorum” diyerek AKP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Yılmaz, daha sonra ikna edilmiş ve istifasından vazgeçmişti.

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