Yöneylem anketi: Seçmenin yüzde 55’i, ‘Erdoğan’a kesinlikle oy vermem

Yöneylem Araştırma şirketi "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verir misiniz?" diye sordu, katılanların yüzde 55,6'sı "kesinlikle oy vermem" yanıtını verdi.

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Yöneylem Araştırma 4-10 Şubat tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre, seçmenin yüzde 55,6′sı, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusuna “Kesinlikle oy vermem” yanıtını verdi.

Araştırmada katılımcılara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?’ sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 55,6′sı “Asla oy vermem” yanıtını verdi.

“Kesinlikle oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 32,2 olurken, “Oy verebilirim de vermeyebilirim de” diyenler yüzde 9,8, “Oy kullanmam” diyenler ise yüzde 2,4 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranındaki 12 aylık değişime bakıldığında ise, “Kesinlikle oy veririm” diyenlerde 1 yılda 6 puan düşüş, “Kesinlikle oy vermem” diyenlerde ise 13,4 puan yükseliş olduğu görüldü.

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