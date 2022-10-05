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Yozgat’ta doğalgaz patlaması: 1 çocuk enkaz altında kaldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğalgaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı, enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Yayınlanma: 11:02 - 05 Ekim 2022 Güncellenme:
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Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi’nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.

(AA)

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

(AA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. (AA)

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