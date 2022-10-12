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Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan iki kaçak öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yüzerek 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çalışan iki Suriyeli kaçak göçmen yaşamını yitirdi. Göçmenleri bulan Yunanistan sahil güvenlik ekipleri cenazeleri adaya götürdü.

Yaşar ANTER
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Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan iki kaçak öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 30 yaşlarındaki iki Suriyeli göçmenin bu sabaha karşı suyun üzerinde hareketsiz durduğunu gören balıkçılar sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

İstanköy adasında yayın yapan www.kosnews.24 haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde sahile bir mil kala üzerlerinde maske, palet ve dalgıç kıyafeti bulunan iki göçmenin sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden alınarak Lampi plajına getirildikleri burada yapılan sağlık kontrolünde iki göçmeninde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göçmenlerin cenazelerinin otopsi için Rodos Devlet Hastanesi'ne gönderildiği belirtildi. Bölgede başka göçmenlerin bulunma ihtimaline karşılık arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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