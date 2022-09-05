Yunan’ın zoruna bak… Türk belediye başkanı ifadeye çağrıldı

Batı Trakya’daki Rodop iline bağlı Kozlubekir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet’in köy meydanına yaptırdığı “Kardeşlik Çeşmesi” Yunanlıları rahatsız etti. Yunan polisi, Rıdvan Ahmet’i ifadeye çağırdı.

Yaşar ANTER

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Batı Trakya'daki Rodop iline bağlı Kozlubekir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet'in Sirkeli Köy meydanına yaptırdığı Kardeşlik Çeşmesi, Yunanlıları rahatsız etti.

Yunan savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken Rıdvan Ahmet, polis karakoluna ifadeye çağrıldı.

Ahmet, ifade sonrasında Batı Trakya'da Türkçe yayın yapan gazetelere verdiği demeçte “Bizler çıktığımız bu hizmet yolunda bu tür yıldırma, yıpratma politikalarına boyun eğmeyerek hizmete devam, yola devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamasını bildirmek isterim” dedi.

KÖY ÇEŞMESİ ÜZERİNDEN POLİTİKA YAPILIYOR

Rıdvan Ahmet sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

– Yine baskı… Yine karakol… Yine şikayet…4 Eylül Pazar, bu sabah itibariyle yine ve yeniden ifade vermek üzere karakola çağrıldım. Sirkeli köy meydanında art niyetli bir kesime rağmen yapımını tamamlamış olduğumuz ve kardeşliğin simgesi haline gelmiş olan “Kozlukebir Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi Kardeşlik Çeşmesi” üzerinden politika yapılmaya devam ediliyor.

– Bizler çıktığımız bu hizmet yolunda bu tür yıldırma, yıpratma politikalarına boyun eğmeyerek hizmete devam, yola devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamasını bildirmek isterim.

– Çeşmenin yapılış amacını, ne şekilde yapıldığını neden yapıldığının ifadesini tekrardan karakola vermek zorunda bırakıldım.

– Sonucu ne olursa olsun, halkımızın yanında kardeşliğin yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim.

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