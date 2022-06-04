Abone Ol

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Yunanistan’da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi, PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yayınlanma: 00:01 - 04 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Alınan bilgilere göre, Bakanlığa çağrılan Lazaris’e Türkiye’nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi. Lazaris’e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan’da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan’ın güvenli liman kimliğinin arttığı ifade edildi. Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris’e gösterildi.

Lavrion kampının Irak ve Suriye’deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris’e, bu kamptan başlayıp Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye’nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.

Görüşmede Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.

Ayrıca Yunanistan'ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye tehdit İlginizi Çekebilir Yunanistan'dan Türkiye'ye tehdit Yunanistan'dan Türkiye karşıtı 16 farklı harita İlginizi Çekebilir Yunanistan'dan Türkiye karşıtı 16 farklı harita

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Dışişleri Bakanlığı Terör Yunanistan