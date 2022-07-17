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Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Ege Denizi’nde, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilerek kurtarıldı. 

Yayınlanma: 13:18 - 17 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Ege Denizi'nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.

Ülkemiz sahillerine 1.5 km mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumu ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır.”

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