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Yunanistan’ın izin vermediği Rus yolcu uçağı İstanbul’a indi

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türk hava sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Yayınlanma: 21:46 - 28 Şubat 2022 Güncellenme:
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Yunanistan’ın izin vermediği Rus yolcu uçağı İstanbul’a indi

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yeni bir yaptırım kararı daha alarak, Avrupa hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Kararın ardından Aeroflot Havayolları’nın Moskova'dan havalanarak İtalya'nın Verona şehrine giden yolcu uçağının Yunan hava sahasına girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine SU-7236 sefer sayılı Boeing-737 tipi yolcu uçağı, bir süre Türkiye-Yunanistan sınırında tur atmak zorunda kaldı. Gerekli iznin verilmemesi üzerine Rus yolcu uçağı İstanbul'a yöneldi.

Uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Uçağın yakıt ikmalinin ardından yolcularla birlikte yeniden Moskova'ya dönmek üzere havalanması bekleniyor.

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