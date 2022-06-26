Yüzlerce hayvansever Kadıköy’de buluştu

Türkiye'nin birçok şehrinden gelen yüzlerce STK üyesi ve hayvansever 'Hayvana ve hayvansevere şiddeti durdur' sloganıyla Kadıköy Rıhtımı'nda bir araya geldi. Etkinliğe katılan Ömür Gedik ve Seren Serengil de konuşmalar yaptı.

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Yüzlerce STK üyesi ve hayvansever ‘Hayvana ve Hayvansevere Şiddeti Durdur’ ve ‘Yaşam Hakkına Saygı’ sloganıyla saat 14.00’de Kadıköy Rıhtımında buluştu.

Kimi hayvanseverler yanlarında evcil hayvanlarını da getirdi. Katılımcılar ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak sokak hayvanlarına ve hayvanseverlere yönelik şiddeti kınadı. Sanatçı Seren Serengil ve Ömür Gedik de etkinliğe katıldı. Konuşmalar yapan Serengil ve Gedik topluluk tarafından yoğun alkış aldı.

“İNANILMAZ DERECEDE BİR YALAN ALGI OLUŞTU”

Etkinliğe katılan Seren Serengil, şunları söyledi;

*Tabii biz bugün artık neden sokaklara döküldük. Biliyorsunuz geçenlerde sokakta bir köpek sahibi silahla öldürüldü. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Çünkü inanılmaz derecede hayvanlara karşı, köpeklere karşı bir yalan algı oluştu.

*Bütün hayvanlar saldırıyormuş gibi. Bir köpek bir kabahat işledi diye bütün sokak köpeklerinin toplatılıp Nazi kampı gibi ölüm kampına bu hayvanların gönderilmesi doğru olabilir mi. O zaman bir insan da cinayet işliyor. O zaman bütün insanları hepimizi hapse atsınlar. Medeni ülkelerde sokaklarda köpekler olmayabilir.

*Ama medeni ülkelerde de o sokaklara koyacak barınaklar var. Türkiye’de yok ki böyle bir barınak. Her semtteki gönüllüler bence bu işi çok daha iyi kıvırabilirler diye düşünüyorum. İnsanlar köpeklere tecavüz ediyorlar. İnsanlar köpeklerin kuyruğunu kesiyorlar. İnsanlar köpekleri silahla vuruyorlar. Dolayısıyla insandan daha tehlikeli değil köpekler.

“ARTIK İŞ BAŞKA BİR NOKTAYA GİTMEYE BAŞLADI”

Ömür Gedik ise şu ifadeleri kullandı;

*Kadıköy’deki eylem gerçekten çok kalabalık. Burayı böyle görmek gerçekten hem benim çok hoşuma gidiyor hem de üzülüyorum. Hoşuma gitmesinin nedeni hala kalabalıklar halinde, sokaklardaki masum hayvanların arkasında olan insanlar var.

*Bu beni çok mutlu ediyor. Ama diğer yandan da şu anda aslında gündemimiz yangın ve ormanlar. Bizi hala yasaklı ırkları geri vermemekle, barınakların korkunçluğuyla, köpeklerin toplanmasıyla insanlar arasındaki hayvanseverler ve hayvanları bizim kadar sevmeyenler diyeyim, hayvan sevmeyenler demek istemiyorum gerçekten de.

*Onların arasındaki korkunç kavga ve kutuplaşmayla vaktimizi alarak şu anda olmamız gereken yer ormandaki görevimizi de engelliyorlar. Tabii ki buradan sonra biz dernekler olarak ormanlara gideceğiz. Oradaki görevlerimize devam edeceğiz.

*Ama bugün burada olmak çok önemliydi. Ben az önce de söyledim. Aslında bu biraz da kadına şiddet. Çünkü sahada olan insanlar, köpek besleyenler, kedileri besleyenler, mücadele edenlerin çoğu kadın. 3 kişinin öldüğünü hepimiz biliyoruz. Artık iş başka bir noktaya gitmeye başladı. Bu yüzden bu kutuplaşmanın bir an önce çözülmesi, Cumhurbaşkanımızın söylediği o doğal yaşam alanlarının ama hayvanseverlerin denetiminde olan doğal yaşam alanlarının bir an önce kurulması ve bu hayvanların da aslında eziyet gördükleri o sokaklardan kurtulmalarını ben de çok istiyorum.

“SADECE BİRAZ SEVGİ…”

Etkinliğe katılan Merve Öztürk, “En azından en az şey yapamıyorlarsa evlerinin kapılarının dükkanlarının önüne mama, bir kap su bırakmalarını istiyorum. Sadece biraz sevgi ve empati istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum” şeklinde konuştu. (DHA)

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