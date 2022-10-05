Zabıtadan seyyar satıcıya ailesinin yanında tokat

İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan Ali Akın'a eşi ve çocuğunun yanında tokat attı.

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Olay, Güngören ilçesinde meydana geldi. Kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan Ali Akın, zabıta ekibi tarafından durduruldu. Zabıtalar Akın’ı sokakta satış yapmaması konusunda uyararak, aracından inmesini istedi.

Ekipler daha sonra seyyar satıcının aracında bulunan megafonu kırarak aldı. Durula tepki gösteren seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir zabıta memuru seyyar satıcıya tokat attı. Bir mahalle sakini zabıtanın satıcıya tokat attığı görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“KONTAK ANAHTARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR”

Seyyar satıcısı Ali Akın, “Arabamın önünü kestiler, biz de ne olduğunu anlayamadık. Geldiler arabadaki cihazı kopardılar, yakamdan tuttular. Niye bize vurmaya çalışıyorsunuz dedim. Hasta çocuğum ve eşim yanımda 5 kişi üzerime daldı. Aracımın kontak anahtarını da kırmaya çalıştılar. O kişilerden şikayetçi olacağım” dedi. Ali Akın’ın eşi Çiğdem Akın da yaşadıkları olay nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti. (DHA)

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