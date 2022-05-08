Zafer Partisi Arnavutköy ilçe başkanı gözaltına alındı

Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker, gözaltına alındı. Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabından Şeker’in asılan pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alındığını duyurdu. Adem Şeker’in emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

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Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker, gözaltına alındı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Şeker'in asılan pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Taşkaya, “Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız @Hakan_Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakoluna gitmek için yola çıkmışlardır” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ise paylaşımında, “Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı aşağıdaki yazı nedeniyle gözaltına almanız gerçekleri değiştirmez” ifadelerini kullandı.

İlçe başkanı Adem Şeker'in emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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