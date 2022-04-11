Zafer Partisi’nde toplu istifa kararı

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Zafer Partisi’nden istifa etmesinin ardından bir toplu istifa haberi daha geldi.

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Zafer Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanı Atacan Al ve il yönetimi istifa etti.

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, sosyal medya hesabından istifa haberini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Zafer Partisi merkez ilçe başkanı Atacan Al ve Zafer partisi il yönetimi kurulu üyeleri partimize katıldı” ifadelerine yer verildi.

İSMAİL KONCUK İSTİFA ETMİŞTİ

Zafer Partisi’nde son olarak Adana Milletvekili İsmail Koncuk, istifa etmişti.

Twitter hesabından istifasını duyuran Koncuk, “4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi. Gen. Sek. istifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Bir kaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi'nden istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.