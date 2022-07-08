Zafer Partisi’nin kiraladığı salonun kullanım izni iptal edildi

Zafer Partisi'nin 17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı il kongresi için kiralanan salonun kullanım izni iptal edildi. Karara tepki gösteren Ümit Özdağ, "Geliyorum. Balıkesir’e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Zafer Partisi’nin Balıkesir il kongresinin yapılacağı salonun kullanım izni iptal edildi.

SAKARYA’DAN SONRA BALIKESİR

Zafer Partisi’nin 2 Temmuz’da Sakarya’da yapmayı planladığı il kongresi için kiraladığı salonun Adapazarı Belediyesi tarafından iptal edilmesinin ardından bu kez de Balıkesir il kongresi için kiralanan salonun kullanım izni iptal edildi.

“GELİYORUM, BALIKESİR’E ALMAYIN GÖRELİM”

Partisinin Balıkesir il kongresi için kiralanan salonun kullanım izninin iptal edilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağımız il kongresi için belediyeden kiraladığımız salon valinin baskısı üzerine belediye başkanı tarafından ‘tadilat başlayacak’ gerekçesi ile iptal edildi. Geliyorum. Balıkesir'e almamayı deneyin, görelim gücünüz yetecek mi?” ifadelerini kullandı.

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