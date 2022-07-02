Zafer Partisi’nin il kongresi yapacağı salonun kullanım izni iptal edildi

Partisinin il kongresi için Sakarya'ya giden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Adapazarı Belediyesi tarafından partisine tahsis edilen salonun çeşitli nedenlerden dolayı kullanımının iptal edildiğini belirtti. Özdağ, "Bizi hava sistemi bozuldu, su sistemi bozuldu şeklinde bahanelerle kongremizden bir gün önce salon iptal ederseniz bunun siyasi bir taciz olduğunu biz anlarız" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zafer Partisi’nin Sakarya’da il kongresinin yapılacağı salonun kullanımı Adapazarı Belediyesi tarafından iptal edildi.

“ADAPAZARI BELEDİYESİ SON ANDA İPTAL ETTİ”

Partisinin il kongresi için Sakarya’ya giden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “Zafer Partisi Sakarya'da il kongresini yapmaya hazırlanıyordu. Güzel de bir hazırlık gerçekleştirmiştik. Adapazarı Belediyesi tahsis ettiği kongremizi yapacağımız salonu son anda iptal etti” dedi.

“BUNUN SİYASİ BİR TACİZ OLDUĞUNU BİZ ANLARIZ”

Adapazarı Belediye Başkanı'na sitem ve üzüntüsünü dile getiren Özdağ, şöyle konuştu:

“Zafer Partisi, yasalara göre kurulmuş TBMM'de temsil edilen, Türk siyasetinin en önemli merkez taşlarından birisidir. Bu siyasi parti bütün Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da çok seçkin kadrolar tarafından temsil edilmektedir. Bizi hava sistemi bozuldu, su sistemi bozuldu şeklinde bahanelerle kongremizden bir gün önce salon iptal ederseniz bunun siyasi bir taciz olduğunu biz anlarız.

Bunun demokratik bir yaklaşım olmadığını da anlarız ve Sayın başkana kamu görevi yaptığını hatırlatırız. Yapmış olduğunuz şey siyaseten ayıp olmanın ötesinde antidemokratik bir tacizdir. Biz bunu not ediyoruz. Sakın il başkanımızı, hukukumuzu gözden geçiririz diye tehdit etmeyin. Biz siyaseti hukuk kuralları içerisinde yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Esas siz hukuka uymanız gerektiğini ve herkese eşit davranmanız gerektiğini aklınızdan hiç çıkarmayın.''

“TÜRK MİLLETİ’NİN HUKUK MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”

Özdağ, ‘'Sabah Zeytinburnu'nda Türk polisinin yanında onların hakkını savunduk, burada da Zafer Partisi'nin demokratik hakkını savunuyoruz. Vali ve İçişleri Bakanı Hatay'a bizi sokmak istemediği zaman Türk Milletinin anayasasını savunduysak, nasıl Erzincan İliç'te çevreyi zehirleyen altın madeninin kapatılmasına giden süreci başlattıysak Türk Milleti'nin hukukunu savunduysak her yerde hukukun üstünlüğünü savunmak için başlatmış olduğumuz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.' ifadesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ: Türk polisini ezdirmeyeceğiz