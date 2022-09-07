Zakkum konserini iptal ettirmek için bu kez belediye başkanına gittiler

Şanlıurfa’da 10 Eylül günü konser hazırlığı yapan Zakkum grubunun isminden dolayı konserinin iptaliyle ilgili tartışmalar devam ederken, kentte kendilerini sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak tanıtan bir grup bu kez belediye başkanını ziyaret ederek konsere izin verilmemesini istedi.

Özgür CEBE

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Şanlıurfa'da AKP'li Büyükşehir Belediyesi 24 Ağustos'ta planlanan ancak Gaziantep ve Mardin'deki tır kazaları nedeniyle 10 Eylül'e ertelenen Zakkum konserinin yapılacağını duyururken, grubun isminden dolayı konserin iptali için kentte girişimlerde bulunan bir grup bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Grubun adının cehennemde adı geçen bir bitkiye ait olduğunu, böylesi bir isimle Peygamberler şehri olarak anılan Şanlıurfa'da konser verilmesinin doğru olmadığını savunan grup konsere kesinlikle izin verilmemesini istedi.

KENDİNİ STK OLARAK TANITIP MAKAMA ÇIKTILAR

Aralarında adı bile duyulmamış bazı dernek ve STK'ların temsilcileri olarak kendilerini tanıtan grup belediye başkanından randevu alarak makamına çıktı.

Konsere izin verilmemesini ikinci kez gündeme getiren grup, bu isim altın verilecek konserin kesinlikle Peygamberler şehrine uygun düşmeyeceğini ileri sürdü.

Konser tartışması kentte tepkilere de yol açtı.

Şanlıurfa Belediyesi de kendi sosyal medya hesabından duyuru yaparak konserin gününde ve zamanında yapılacağını açıklayarak tartışmayı sonlandırdı.

LEMAN SAM'IN KATILACAĞI FESTİVAL DE İPTAL

Sanatçı Leman Sam da kendi konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü Sanatçı şunları söyledi; “Fethiye'de katılacağım festival de iptal oldu, hayırlısı. Zakkum grubunun vereceği konserin ise grup adı yüzünden iptali artık son noktadır, yobazların baskısına bakalım kim dur diyecek” demekle yetindi.

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt, “Zakkum grubu, fuhuştan başka bir şeye hizmet etmeyen ve ahlakı tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararlıdır.” diyerek tartışma başlatmış ve Şanlıurfa Belediyesi tarafından 10 Eylül’de yapılacak olan konserin iptalini isteyerek tepkilere neden olmuştu.

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