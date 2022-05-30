Zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına vatandaşlar tepki

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zam, her alanda olduğu gibi ulaşımda da yurttaşların belini büktü. Sürücüler arabalarını satmayı düşünürken; toplu taşıma fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşlar kısa mesafeleri yürümek zorunda kalır hale geldi. Otomobilini artık kullanamayan bir yurttaş, "Metrobüsle veya kısa mesafeyse yürüyerek gidiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Neredeyse her gün gelen akaryakıt zamları hem sürücüleri hem de toplu taşıma kullananların belini büktü.

Sürücüler artık arabanın motorunu çalıştırmaktan korktuklarını, artışlar böyle devam ederse araçlarını satacaklarını dile getiriyor.

Toplu taşıma ücretlerinin artmasından dert yanan yurttaşlar da artık kısa mesafeleri yürüyerek gitmek durumunda kaldıklarını belirtiyor.

İstanbul Mecidiyeköy'de vatandaşa, sürücülere mikrofon uzattık, “Akaryakıt zamları ulaşım tercihlerinizi değiştirdi mi, değiştirecek mi?” diye sorduk. Aldığımız yanıtlar şöyle oldu:

“İNDİRİMLİ KART İÇİN YÜKSEK LİSANSIMI UZATMAYA ÇALIŞIYORUM”

Cengiz Bey: “İllaki değiştirdi. Ben 29 yaşındayım, hala yüksek lisansımı uzatmaya çalışıyorum ki indirimli bir şekilde ulaşımdan faydalanayım. (29 yaşında hala öğrenci kartı kullanmak isteyeceğiniz aklınıza gelir miydi hiç?) Hiç ummazdım.”

“NİÇİN ÇALIŞIYORUZ?”

Çetin Bey: “Mutlaka etkiledi. Birçok yere artık arabamızla gidemiyoruz. Metrobüsle veya kısa mesafeyse yürüyerek gidiyoruz. Ülkenin gidişatına baktığımızda böyle olacağı belliydi. (Arabanızı eski sıklıkta ve gönül rahatlığıyla kullanamamak sizi üzüyor mu?) Tabi ki. (Eliyle alnını göstererek) Bak ter içindeyim. Niye ki? Niçin çalışıyoruz? Rahat yaşamak için. Ama şu an hiçbir şey yapamıyoruz, ter içinde yürüyorum…”

“KISA MESAFELERDE YÜRÜMEYİ TERCİH EDİYORUM”

Kutay Hamza: “Öğrenci olduğum için zorluk yaşıyorum tabi ki. (Toplu taşıma yerine yürümeyi tercih ettiğiniz oluyor mu?) Tabi ki. Yakın mesafelerde toplu ulaşım yerine yürümeyi tercih ediyorum artık. Eskisi kadar kullanamıyoruz.”

“DURUM VAHİM”

Mürvet Diril: “Bu gidişle insanlar her yere yürüyerek gidip gelecek herhalde. Durum vahim. Çok kötü insanların durumu.”

“KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ…”

Altan Meşin: “Mecbur değiştirecek artık. Başka şansımız kalmadı. Aracı bırakıp metrobüsle gidip geleceğiz. Belki trafik de biraz rahatlamış olur böylelikle. Kendimizi böyle kandırıyoruz…”

“ESKİDEN HER GÜN KULLANIYORDUM ŞİMDİ HAFTADA 1 GÜN KULLANIYORUM”

Berkcan Ermiş: “Normalde hafanın her günü okula arabayla gidiyordum, artık sadece 1 gün gidiyorum. O da özel günlerde… Arabamı satmayı düşünüyorum.”

“ARABALARDAN VAZGEÇECEĞİZ”

Erhan Kıyçak: “Değiştirdi tabi. Çeşitli alternatifler arıyoruz. Az önce arabaları satmayı konuştuk. Hibrit arabaları konuştuk. Gündemimiz bu. Zaten toplu taşımaya yöneldik. Araçları eski sıklıkta kullanmıyoruz. Otoparka bırakmak da çözüm değil, direkt arabalardan vazgeçeceğiz herhalde.”

“İLK FIRSATTA TOPLU TAŞIMAYA GEÇECEĞİM”

Serdar Kula: “Değiştirecek. Metrobüs kullanmaya başlayacağım yakında. Yaklşaık 2-3 aydır bunu düşünüyorum ama işlerimden dolayı arabayı kullanmak zorundayım. Ama ilk fırsatta toplu taşımaya geçeceğim.”

“DAHA DA YÜRÜYECEĞİZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Aracım var, kullanmıyorum. Çünkü yakıt pahalı. Niye kullanayım ki? Kullanamam… (Ulaşımda neyi tercih ediyorsunuz?) Yürüyorum. Güzel oluyor! Daha da yürüyeceğiz. İnceleceğiz!”

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