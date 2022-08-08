Zamlar altında ezilen vatandaşlardan çağrı: “İstifa edip gitsinler”

Hayat pahalılığı her geçen gün yeni bir rekor kırarken, iktidar sözcüleri bu duruma zaman zaman muhalefeti, zaman zaman da 'dış güçleri' gerekçe gösteriyor. Ancak vatandaşların çoğu böyle düşünmüyor. Yurttaşlar zamları iktidarın yaptığını dile getirerek, "Türkiye'de yaşıyoruz, zammı başka ülkeler yapabilir mi? Akıl var, mantık var... İstifa edip gitsinler" sözleriyle tepkilerini dile getiriyor.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Enflasyon her ay ve rekor tazelerken, hayat pahalılığı da hiç görülmemiş seviyelere yükseldi. Bu durum özellikle dar gelirlileri içinden çıkılamaz bir hale getirdi.

Vatandaş özellikle son iki yıldır adeta zamların altında ezilirken; iktidar sözcülerinden dikkat çeken açıklamalar geliyor. Zamların sebebi olarak muhalefet partileri ve ‘dış güçler’ gösteriliyor…

Ancak halk iktidar ile aynı fikirde değil. Yurttaşların çoğu, sebep olarak iktidarı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyor.

İstanbul Eminönü’nde vatandaşlara mikrofon uzattık, “Sizce zamları kim yapıyor? Dış güçler mi?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ”

Saadet Akçakale: “Zamları iktidar yapıyor tabiki de. (İktidar sözcüleri hem muhalefeti hem de ‘dış güçleri’ suçluyorlar bu konuda, katılıyor musunuz?) Kesinlikle katılmıyorum. (Sizce neden bu tür açıklamalarda bulunuyorlar?) Kendilerini bir türlü ifade edemedikleri için bu türlü idare etmeye çalışıyorlar. (İnandırıcı buluyor musunuz?) Kesinlikle hayır. Hiç memnun değiliz.”

“ZAMLARI ERDOĞAN YAPIYOR”

Bahtiyar Yılmaz: “Zamları Tayyip Erdoğan yapıyor. (İktidar sözcüleri -zaman zaman-hem muhalefeti hem de ‘dış güçleri’ suçluyorlar bu konuda, katılıyor musunuz?) Katılmıyorum. Türkiye’de yaşıyoruz, zammı başka ülkeler yapabilir mi? Akıl var, mantık var. (Sizce neden bu tür açıklamalarda bulunuyorlar?) Ortalığı karıştırmak için. Kafalarına göre zam yapıyorlar ama haksızlık bu. 38 yaşındayım, şu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. 2023 diyorlar; neden erken seçim yapmıyor? Korkuyor da ondan. (Türkiye’deki mevcut ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?) Hiç iyi değil şu an. Önceden alışveriş gittiğimizde 500-600 TL tutuyordu, şimdi 1500 lira. Şu şartlarda asgari ücret kazanıp, kira ödüyorsan bitmişsin… Hiç iyiye gitmiyor. Ben şu an asgari ücretle çalışıyorum, Yetmiyor. 2 tane çocuğum var, okutuyorum, evim kira… Ekstra iş yapmam lazım. O zaman da çok yoruluyoruz, bu sefer de öyle olmuyor…”

“GERÇEĞİ SÖYLEMEYE CESARETLERİ YOK”

Muhammet Fatih Çelik: “Kimin yaptığını biliyoruz. (İktidar sözcüleri -zaman zaman -hem muhalefeti hem de ‘dış güçleri’ suçluyorlar bu konuda, katılıyor musunuz?) Kesinlikle katılmıyorum. İktidar kimin elindeyse zamları o yapıyor. (Sizce neden bu tür açıklamalarda bulunuyorlar?) Mazeret bulamıyorlar. Gerçeği de söylemeye cesaretleri yok herhalde. İlla suçu birilerine atmaları lazım ki kurtulabilsinler… (Buradan yetkililere hangi çağrıda bulunmak istersiniz?) (İktidarları) Uzun sürdü. Erken seçime de gelemiyorlar. Kaybedeceklerine inanıyorum. İstifa edip gitsinler. Başka bir şey de istemiyorum.”,

“YÖNETİMİN BİR AN ÖNCE DÜZELMESİ LAZIM”

İnan Ayyıldız: “Sorun yönetimle alakalı. Yönetimin bir an önce düzelmesi lazım.”

“SORUMLU HÜKÜMET”

Kerim Bey: “(Gülerek) Ben yapıyorum… Dış güçler değil, hükümet yapar. (İktidar sözcüleri hem muhalefeti hem de ‘dış güçleri’ suçluyorlar bu konuda, katılıyor musunuz?) Esas sorumlu hükümet. (Mevcut ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?) Sıkıntılı. (Alım gücünüzde düşüş var mı?) Haliyle var. Markete gidiyorsun, ertesi gün gittiğinde aynı fiyata alamıyorsun.”

“ŞİMDİ SİMİT ALMAK BİLE ÇOK PAHALI”

Yusuf Bey: “Ülkenin başında kim varsa sorumlu onlardır. (Şu anki ekonomik durumdan memnun musun?) Kimse değil bence. (Dışarıda yemek yemek sizin için bir lüks mü artık?) Evet kesinlikle. Birçok insan için eskiden öyle değildi. Şimdi simit almak bile çok pahalı. Artık çalışmak zorunda kaldık bu yaşlarda.”

“ZAMLARI BİZ YAPIYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Zamları biz yapıyoruz. (Elindeki mısırı göstererek) Bu mısırı biz alıyoruz değil mi? Erdoğan almıyor yani. Biz zam yapıyoruz, Erdoğan zam yapmıyor. Biz düşüreceğiz yine. (Nasıl?) Basbaya… Alırken düşüreceksin ya da tarlacı düşürecek. Ondan sonra biz alırken düşüreceğiz. Yani fazla koymayacağız. (Siz diyorsunuz ki, ‘üreticiler pahalı fiyat koyduğu için biz pahalıya alıyoruz.’) Tabi ki de öyle… Üretici de değil sadece, aracılık… Bir ürünü ne kadar alırsam alayım, satarken iki kat fiyat verirsem o benim suçum.”

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