Zamlar SÖZCÜ’nün manşeti ile protesto edildi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İstanbul Sarıgazi Meydan’da elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta yapılan zamları protesto etmek için sokağa çıktı. SÖZCÜ’nün “Elektrik Zammı Nefes Kesiyor!” manşeti eylemde taşındı. HKP üyeleri, zamları yanlarında getirdikleri faturaları yakarak protesto etti.

Sarıgazi Meydan'da bir araya gelen HKP üyeleri, “AKP'giller tarafından Soyuluyoruz! Yapılan Zamlar Geri Alınsın!” yazılı pankart ve “Ücretler Pire, Zamlar Deve”, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zulme Son!”, “Zam, Zam, Zam Ucuzluk Ne Zaman?” yazılı dövizler açtı.

“HALKIMIZ AÇ, GEÇİNEMİYOR, BARINAMIYOR, ÖLÜYOR”

HKP Sancaktepe İlçe Yönetici Erdinç Bin, “AKP'giller tarafından soyuluyoruz! Yapılan zamlar geri alınsın!” diyerek sözlerine başladı. Bin, “İşsizlik ve pahalılık cehennemine atılan halkımızı bir de zamlar yerden yere vurdu. Ey parababaları ve onların bekçiliğini yapan AKP'giller; bu çürümüş düzene mahkûm ettiğiniz halkımız inim inim inlemekte ve feryat etmektedir. Halkımız aç, geçinemiyor, barınamıyor, ölüyor” dedi.

“PAZARA, MARKETE HER GİTTİĞİMİZDE FİYATLARIN NASIL ARTTIĞINI DERİNDEN HİSSEDİYORUZ”

1 Ocak'tan itibaren doğalgaza, elektriğe, akaryakıta her geçen gün zam geldiğini belirten Bin, “Bu zamlar, üretim ve gıda sektöründe maliyetlerin artmasına neden oluyor. Doğal olarak bu maliyetlerin artması da bizlerin kullandığı başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere tüm tüketim maddelerine yansıyor. Pazara, markete her gittiğimizde, fiyatların nasıl arttığını, nasıl değiştiğini daha can yakıcı bir şekilde daha derinden hissediyoruz, yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ, HAYALLERİ ÇALINIYOR”

Bin açıklamasının devamında şunları söyledi:

“AKP'giller emekçi halkımız için hayatı cehenneme çevirmekte, işçimizi, kamu emekçimizi, esnafımızı, köylümüzü sefalet ücretine, açlığa mahkûm etmektedir. Emekçi halkımızın sofrasındaki ekmeği, aşı, çocuklarımızın geleceği, hayalleri çalınıyor; bir avuç vurguncu, soyguncu, hırsız, kamu malı yağmalayıcısı, kanser düzeninin yaratıcılarının ve devam ettiricilerinin kasalarına aktarılıyor. AKP'giller ve hınk deyicileri bir de utanmadan insanın aklıyla alay edercesine; zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir, elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok, doğalgazı fazla kullanmayın, elektriği gereksiz yere açmayın, porsiyonlarınızı küçültün, gerekirse fedakârlık yapacağız yarım simit yiyeceğiz diyerek akıl vermeye kalkışıyorlar.”

“ELEKTRİK, DOĞALGAZ FATURALARINI YAKIYORUZ”

HKP Sancaktepe İlçe Yöneticisi Evrim Bin ise, “Bizler Halkın Kurtuluş Partisi olarak bulunduğumuz her alanda AKP'giller'e ve Emperyalizme karşı mücadele edeceğiz, ediyoruz. Şimdi zamları protesto amaçlı temsili olarak elektrik, doğalgaz faturalarını yakıyoruz” ifadelerine yer verdi.

HKP üyeleri, “Yapılan zamlar geri alınsın”, “Yapılan zamlar halka ihanettir” sloganları eşliğinde yanlarında getirdikleri faturaları yakarak zamların geri alınmasını talep etti.

