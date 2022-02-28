Zamlara karşı fatura zinciri oluşturdular, polis müdahale etti
Üniversite öğrencileri, İstiklal Caddesi'nde yüksek faturalara karşı zincir oluşturarak yürüyüş gerçekleştirdi. Polisin müdahale ettiği eylemde gözaltılar var.
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde hayat pahalılığına isyan eden üniversite öğrencileri, fatura zinciri oluşturarak yürüyüş gerçekleştirdi.
Kurdeleye faturalarını asarak yürüyüş yapan ve zincir oluşturan öğrenciler, “Zamlar geri çekilsin” çağrısında bulundu.
POLİS MÜDAHALE ETTİ, GÖZALTILAR VAR
İstiklal Caddesi'ndeki eyleme polis tarafından müdahale edildi. Birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı anlarını görüntüleyen vatandaşlara polis tarafından ‘Çekmeyin' uyarısı yapıldı.
“FATURALARA KARŞI SESİMİZİ DUYURMAYA GELDİK” DEDİĞİ SIRADA GÖZALTINA ALINDI
Bir öğrencinin, “Bugün burada yüksek gelen faturalara karşı sesimizi duyurmak için geldik” dediği sırada gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.