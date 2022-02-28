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Zamlara karşı fatura zinciri oluşturdular, polis müdahale etti

Üniversite öğrencileri, İstiklal Caddesi'nde yüksek faturalara karşı zincir oluşturarak yürüyüş gerçekleştirdi. Polisin müdahale ettiği eylemde gözaltılar var.

Yayınlanma: 18:41 - 28 Şubat 2022 Güncellenme:
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İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde hayat pahalılığına isyan eden üniversite öğrencileri, fatura zinciri oluşturarak yürüyüş gerçekleştirdi.

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Kurdeleye faturalarını asarak yürüyüş yapan ve zincir oluşturan öğrenciler, “Zamlar geri çekilsin” çağrısında bulundu.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ, GÖZALTILAR VAR

İstiklal Caddesi'ndeki eyleme polis tarafından müdahale edildi. Birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Gözaltı anlarını görüntüleyen vatandaşlara polis tarafından ‘Çekmeyin' uyarısı yapıldı.

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“FATURALARA KARŞI SESİMİZİ DUYURMAYA GELDİK” DEDİĞİ SIRADA GÖZALTINA ALINDI

Bir öğrencinin, “Bugün burada yüksek gelen faturalara karşı sesimizi duyurmak için geldik” dediği sırada gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

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