Zamlara tepki için eylem yapmış ama destek bulamamıştı: Kimsenin ses çıkardığı yok

Malatya’da İbrahim Çoban isimli bir vatandaş, üst üste gelen zamları protesto etmek, hayat pahalılığını eleştirmek amacıyla kent merkezinde tek başına eylem yapmıştı. SÖZCÜ'ye konuşan Çoban, eylemini zamlara rağmen halkın duyarsız kalmasına dikkat çekmek amacıyla yaptığını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki temizlik görevlisi İbrahim Çoban, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için pazar günü Soykan Meydanı’nda tek başına eylem yapmıştı. Eylem öncesi Malatyalılardan destek isteyen Çoban, istediği desteği tam anlamıyla görememişti.

“ZAMLARA KİMSENİN SES ÇIKARDIĞI YOK HERKES TEPKİSİZ”

Kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten 35 yaşınki İbrahim Çoban, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu eylemime tek başladım ve sonunda 10 kişiyle son buldu. Bence kötü olmadı daha da iyi oldu. Bunu yapmakta ki amacım artık canımıza tak etti. Peş peşe gelen zamlara rağmen kimsenin ses çıkardığı yok, herkes tepkisiz duyarsız. Kimle sohbet etsem feryat ediyorlar, birbirlerine dert yanıyorlar. Dertlerimizi birbirimize anlatmanın bir sonu yok. Sen dinlersin, ben dinlerim çözüm bulacak olan kim? Zamlar hayatın her alanını etkiliyor.

Sadece elektrik, doğalgaza zamlar yansısa belki bir şey olmaz ama gıdadan, giyime kadar zamlar oluyor ve hayat pahalılaşıyor. Zaten geçinemiyoruz, zor durumdayız. Bundan dolayı bir karar alarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak basın açıklaması yapacağımı ve destek istediğimi duyurdum. Birçok insan destek vereceğini söyledi onlardan da aldığım destek sayesinde bu eylemi yapma kararı aldım. Gerekli izinleri emniyetten aldım. Basın açıklaması için hazırlıklarımı yaptım ve hayat pahalılığına dair içimden gelenleri söyledim.”

“BU KADAR SESLENMEME RAĞMEN KİMSENİN GELMEMESİNE ÖFKE DUYDUM”

Hayat pahalılığına ilişkin yaptığı basın açıklamasında vatandaşlardan yeteri kadar destek göremediği için öfkelendiğini belirten Çoban, “Eylem için meydana gittiğimde kimse yoktu. ‘Geleceğiz’ diyenlerin hiçbiri yoktu. Bana ‘istersen vazgeçebilirsin, erteleyebilirsin' denilse de ben ‘ses cihazımı kurup halka sesleneceğim' dedim. Çünkü lafımı yemek istemedim. Bu sorunun tek benim sorunum olmadığını hepimizin sorunu olduğunu söyleyerek vatandaşlara beraber mücadele edelim diye seslendim. Sonrasında arkamda bir 10 kişi oldu. Bu eylemimde heyecanlıydım ama bir yandan da öfkeliydim. Bu kadar seslenmeme rağmen kimsenin duyarlı olup da gelmemesine öfke patlaması yaşadım. İnşallah bu eylemim ülke çapında ses getirir. Artık hükümetten bir gol bekliyoruz. Çünkü hep gol yiyen biz oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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