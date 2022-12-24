Zehra Taşkesenlioğlu, Erdoğan’dan bir an olsun ayrılmadı

Hakkındaki iddialarla kamuoyunda büyük yankı bulan AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum gezisinde yanından bir an olsun ayrılmadı. Taşkesenlioğlu, Erdoğan ile birlikte katıldığı toplu açılış ve miting töreninden fotoğraflarını paylaşarak, "Teşekkürler Erzurum" yazdı.

Orhan BOZKURT

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için Erzurum'a geldi.

ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından Erzurum’a geldiğini belirten Erdoğan'ı, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Her ortamda ve fırsatta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile fotoğraf veren Taşkesenlioğlu, o anları ‘Teşekkürler Erzurum' notu ile sosyla medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU ESKİ EŞ TUTUKLANDI

AKP Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, ülke gündemine boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın kendisi ve ağabeyi eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialarıyla gündeme gelmişti. Sedat Peker’in yayınladığı videoda özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği belirtilen Ünsal Ban tutuklanmıştı.

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