Zeydan Karalar, Floransa Deklarasyonu’na imza attı

İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleştirilen ve Akdeniz’e yön veren 100 kentin belediye başkanının davet edildiği Florence Mediterranean Mayors Forum’a katılan Başkan Zeydan Karalar, Floransa Deklarasyonu’na imza attı.

Mehmet SERBES

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella'nın özel davetlisi olarak Akdeniz Bölgesi'ni etkileyen 100 şehrin belediye başkanlarıyla birlikte “Florence Mediterranean Mayors Forum” toplantısına katıldı.

Toplantıya belediye başkanlarının yanı sıra İtalya hükümet temsilcileri, Birleşmiş Milletler üst düzey yöneticileri, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve diğer paydaşlar katıldı.

DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAK ŞEHİRLER HAREKETİ

Akdeniz'in bölgesel ve dünya barışı için önemine vurgu yapılarak organize edilen toplantıyla, kültürlerarası diyalog ve iş birliğinin geliştirilerek dünya barışına katkı koyacak şehirler hareketinin oluşumu hedefleniyor.

Toplantıda kültürel gelişim, COVID-19 sonrası dünya, yeşil dönüşüm ve göç gibi konular belediye başkanları arasında ele alındı. Toplantının sonunda Akdeniz’in geleceğine yön verecek olan “Floransa Deklarasyonu” belediye başkanları arasında imzalandı.