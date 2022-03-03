Zeytin ağaçlarına ahlaksız katliam

AKP, yasalara aykırı bir şekilde yönetmelik çıkartıp termik santral şirketlerine bulunduğu sahalarda kömür çıkarabilmeleri için zeytin ağaçlarını kesme yetkisi verdi.

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Erdoğan SÜZER Başak KAYA

TBMM yasalarına aykırı yönetmelik yayımlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın kararının arkasından skandal bir iddia çıktı. İddiaya göre, yasalara aykırı olduğu bilindiği halde yönetmelik çıkarılıp termik santral şirketlerine zeytin ağaçlarını kesme yetkisi verildi. Bu yolla, yönetmeliğin iptali için açılan davalar sonuçlanana kadar hedefteki tüm zeytinlikler kesilecek. Mahkeme kararıyla yönetmelik iptal edildiğinde iş işten geçmiş, atı alan Üsküdar'ı geçmiş olacak.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

SÖZCÜ'ye ulaşan iddialara göre, Muğla'da termik santral işleten şirketler, zeytinlikleri koruyan yasa yüzünden bölgedeki linyit kömürünü çıkaramadıklarını belirterek Enerji Bakanlığı'ndan acil destek istediler. Bakanlık yetkilileri, şirket yöneticileriyle birlikte AKP'nin TBMM'deki grubuna gidip, ülkenin enerji ihtiyacını gerekçe göstererek acilen zeytinlik yasası çıkarılmasını talep ettiler. Ancak AKP grubunun yöneticileri, “Bugüne kadar zeytinliklerle ilgili 5 kez yasa teklifi verdik, hiçbirini geçiremedik. Seçimler yaklaşırken halkın tepkisini çekecek böyle bir yasayı gündeme bile getiremeyiz” dediler.

AĞAÇ KALMAYACAK

TBMM'den ret yanıtı gelince ‘yasasız yönetmelik' fikri ortaya atıldı. Enerji Bakanlığı fikri anında uygulamaya geçirip, zeytin ağaçlarını kesmeyi yasaklayan ‘Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunu' delen yönetmeliği yayımladı. Böylece, yasasız yönetmelik mahkemeden dönene kadar şirketler hedefteki tüm zeytin ağaçlarını kesip amaçlarına ulaşmış olacak. Yönetmelik iptal edildiğinde ortada zeytin ağacı kalmayacak.

YASA ‘YASAK' DİYOR

– Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun, zeytinlik alana 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası dışındaki her türlü tesis ve yapılaşmayı yasaklıyor. Türkiye Ormancılar Derneği, yönetmelikle hukukun evrensel ilkelerinin çiğnendiği, halkın aklıyla alay edildiği açıklamasını yaparken, zeytinlik katliamının önlenmesi için acilen harekete geçilmesini istedi.

Ormanların sigortası kesiliyor

– Yasasız yönetmeliğin, özelleştirme yoluyla IC İçtaş-Limak ortaklığına geçen Yeniköy-Kemerköy Termik Santraline kömür sağlamak amacıyla çıkarılmış olabileceği belirtildi. Zeytinliklerin bölgedeki Akbelen ormanlarının adeta sigortası olduğunu, zeytinlikler sayesinde ormanların talan edilemediğini belirten kaynaklar, “Zeytinliklerin katliamına izin verilirse ormanları kesmeye engel kalmaz” dediler.

CHP iptal için Danıştay'a gidiyor

CHP yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açıyor. Çeşitli yasalar içinde 5 kez TBMM'ye getirilen düzenleme muhalefetin karşı çıkması üzerine geri çekilmişti. CHP Genel Başkan yardımcısı Ali Öztunç, “500 yıllık zeytin ağaçları kesilecek. Zeytinlik alana 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası dışında fabrika kurulamaz. Bu kanun varken, etrafından geziniyorsunuz” dedi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de “İktidarın toprağa, ağaca yeşile olan husumeti bitmiyor” ifadelerini kullandı.