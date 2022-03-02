Zeytinciliğin başkentinde maden yasasına tepki

Türkiye’deki zeytinliklerin yüzde 11,25’ini sınırları içinde barındıran Muğlalılar yeni çıkartılan maden yasasına tepkili. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Zeytinlik alanlarımız korunması gerekirken tam aksine Muğla’mızın yüzde 65’inde maden arama ruhsatı verilmiş” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğlalılar 1 Mart'ta ‘Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmelik ile zeytin alanlarının maden sahası haline getirebilecek karara karşı büyük tepki gösterdi. Türkiye'deki zeytinlik alanının yüzde 11,25'inin Muğla sınırları içinde kaldığını belirten Muğlalılar yeni çıkartılan maden yasasının iptalini istiyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Zeytinlik alanlarımız korunması gerekirken tam aksine Muğla'mızın yüzde 65'inde maden arama ruhsatı verilmiş” dedi. Gürün yaptığı sosyal medya paylaşımında, zeytin alanlarını maden aramaya açan yönetmeliğe karşı hukuki mücadele başlatacaklarını belirtti. Gürün ayrıca Türkiye'de ki zeytin alanlarının yüzde 11,25'inin Muğla'da olduğunu söyleyerek zeytinliklerin bu güne kadar koruyarak artması için çalıştıklarını buna devam edeceklerini açıkladı.

KORUNMASI GEREKEN YERLER İMHA EDİLECEK

Gürün, 1 Mart'ta ‘Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmelik ile zeytin alanlarının maden sahası haline getirebilecek karara tepki gösterdi. Gürün, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hukuki mücadele başlatacaklarını belirtirken

“Türkiye'deki zeytinliklerin yüzde 11,25'i Muğla'da. Bugüne kadar bu alanların korunması ve geliştirilmesi için özellikle imar ve çevre planlarını bu yönde yaptık. Şimdi bu yönetmelikle zeytinliklerimiz büyük tehlike yaşıyor.

Bu tehlikeyi önlemek için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şuan Bakanlıklar tarafından Muğla'mızın yüzde 65'inde maden arama ruhsatı verilmiş durumda. Bu kararla oran daha çok yükselecek. Şehrimizin her yerinin maden alanı olarak belirlenmesi kabul edilemez” dedi.

MUĞLA'NIN TARIM ALANLARININ YÜZDE 48,29'U ZEYTİNLİK

Muğla'nın en büyük zeytin üreticisi şehirlerinin başında geldiğini söyleyen Gürün şöyle devam etti:

“Türkiye'deki zeytin alanlarının yüzde 11,25'i, Ege Bölgesindeki zeytin alanlarının ise yüzde 21,35'i Muğla'da yer alıyor. Ayrıca Türkiye'deki 8 milyon 891 bin 677 dekar olarak belirlenen zeytin alanlarının 1 milyon 12 bin dekar gibi önemli bir kısmı Muğla'da bulunuyor.

Ayrıca Muğla'da tarım alanı olarak kullanılan 2 milyon 70 bin dekarlık alanın 1 milyon 12 bin dekarı zeytinlik olarak kullanılırken Muğla'daki tarım arazilerinin yüzde 48,29'unda zeytin ağacı bulunuyor.2021 yılında belirlenen verilere göre ise 16 milyon 833 bin 148 adet zeytin ağacı bulunuyor.”

MUĞLA'MIZIN ÖNEMLİ BİR SEMBOLÜOLAN ZEYTİNİ KORUYACAĞIZ

Zeytinin Muğla tarihi ve geçimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Gürün, “Zeytin sadece bir meyve değil, tarihi anlamları ve kültürel özellikleriyle Muğla'mızın büyük bir sembolü” dedi. Gürün ayrıca, Muğla'nın zeytin üretiminde Türkiye'nin en çok ve en kaliteli üretimin yapıldığı şehirlerin başında geldiğini vurgulayarak,

“Zeytin şehrimiz için önemli bir geçim kaynağıdır. Ayrıca yöremize özgün çeşitler ve iklim koşulları nedeniyle en kaliteli zeytin ve zeytinyağı Muğla'da üretiliyor diyebilirim. Zeytin o kadar önem taşıyor ki şehrimizdeki tarım alanlarının yüzde 48,292u zeytinliktir.

Ayrıca bu ağaç sadece bir geçim kaynağı ve meyve değildir. Ege bölgesinin kültürel özelliklerini binlerce yıldır ayakta kalarak yansıtan kadim bir kültür öğesidir. İlgili Bakanlıklar tarafından Muğla'mızın yüzde 65'lik bir kısmında maden arama izni verildi. Zeytin alanlarında da maden aramaya izin verildiği takdirde neredeyse şehrimizin her yerinde maden arama izni olacak.

Bu eşsiz doğası ve güzellikleriyle dünyanın göz bebeklerinden biri olan Muğla'mıza yapılan büyük bir kötülük. Bunu asla kabul etmiyoruz. Çevrenin korunması için yaptığımız hukuki mücadeleler sürerken buna yenilerinin eklenmesi bizi de üzüyor.

Ancak şunun bilinmesini isteriz ki Muğla'mızın korunması, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği kentimizin bu güzelliklerinin geliştirilerek muhafaza edilmesi için çabalarımız sürecek. Buna karşı olanlara karşı da hukuki tüm mücadeleyi göstereceğiz” diye konuştu.

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