Zeytinliklerin madenlere açılmasına tepki: İktidarın çetelerine yeni bir peşkeş kapısı

Enerji Bakanlığı'nın yönetmeliğe ek bir madde koyarak, "Elektrik ihtiyacının karşılanması" gerekçesiyle zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açmasına tepkiler yükseldi. Zeytinliklerin yok olacağını belirten siyasiler, çevreciler, çiftçiler AKP iktidarının yeni bir peşkeş kapısı açtığını savundu.

Latif SANSÜR

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ve ‘kamu yararı' adı altında zeytin alanlarının yok olmasının önünü açacak olan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, siyasileri, doğa ve çevre örgütlerini, aydınları ayaklandırdı.

Her kesimden tepki alan değişiklik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na zeytin sahalarında ‘kamu yararı’ adı altında madencilik yapılmasına, tesisler kurulmasına izin verme yetkisi tanıyor. Bu izin için maden şirketlerinin madencilik faaliyetlerinin bitiminde kullandığı alanı rehabilite ederek eski haline getirmeyi, zeytin sahasını taşınmayı veya eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis etmeyi taahhüt etmesi yeterli olacak.

“PEŞKEŞ KAPISI AÇILACAK”

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, yönetmeliğin Zeytin Koruma Yasası olarak bilinen Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un tamamına aykırı olduğunu, ayrıca Anayasa'nın 14 maddesini ihlal ettiğini, üst hukuk normlarına aykırı olduğunu savundu. Özellikle Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir başta olmak üzere Ege Bölgesinde önemli bir ürün olan zeytinin, madencilere altın tepside sunulduğunu belirten Bülbül, “Bu yönetmelikle artık maden şirketleri fütursuzca zeytinlikleri yağmalayacak. Bu yönetmelik iktidarın çetelerine yeni bir peşkeş kapısı açacak” ifadelerini kullandı.

“BİR TEK ZEYTİN AĞACI İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın zeytinliklere göz dikecek kadar kötü niyetli olduğunu belirterek, “Bu iktidar; enerjide ülkeyi Rusya’ya bağımlı kılıp çıkmaz sokağa girince, elektrik ihtiyacını karşılamak için zeytinliklere göz dikecek kadar kötü niyetli! Bir tek zeytin ağacı için mücadele eder yönetmeliği uygulatmamak için elimizden geleni ardımıza koymayız! Bunu böyle bilin!” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Yönetemiyorlar, beceremiyorlar, faturası kıyılara, yaylalara, ormanlara çıkıyor. Şimdi zeytinliklere de kıyıyorlar. Yazıklar olsun…. Oysa ne güzel demişti #NazımHikmet “Yetmişinde bile zeytin dikeceksin” diye” paylaşımını yaptı.

“ZEYTİN KALACAK SEN ÇÜRÜDÜĞÜN İÇİN DÜŞECEKSİN”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da tepkisini, “Aç gözlü saray rejimi! Zeytin kalacak sen çürüdüğün için düşeceksin. Az kaldı.Gün gelecek devran dönecek zeytinin hesabı sorulacak zalimden. Zeytin ağaçlarına kıymak isteyenler de unutmasın. Zalime uyan zulme ortak olur” sözleriyle dile getirdi.

“ZEYTİNLİKLER KESİLEBİLECEK”

SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker ise “Bugünden itibaren, elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası ile zeytin ağaçları aynı yere rastlarsa, zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek! Enerji Bakanlığı, zeytinlikleri yok edebilmesi için maden şirketlerinin önünü açtı. Hem de ‘kamu yararı' gerekçesini sunarak” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Toker, “Türkiye’de madencilik lobisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Bu lobinin, dün siyasetin finansmanı konusunda şeffaflık gibi çok önemli bir taahhütte bulunan muhalefet ittifakı ile iletişimi, yakın geleceğin izlemeye değer konularından biri” diye yazdı. Akademisyen Oğuz Demir de, “Kamu yararı… Kamu dediğimiz biz ve bu topraklar üzerindeki tüm canlılar. Yüzlerce yıldır bu toprakta yaşayan zeytin ağaçlarından daha ‘kamu’ ne olabilir? Geri çekin bu yönetmeliği” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili diğer bazı tepkiler şöyle:

KARARA TEPKİLER

Evrim Rızvanoğlu (Deva Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı)

Gün geçmiyor ki yeni bir kabus ile uyanalım. Bugün hedef “Köylünün Zeytini”!! “Kamu yararı” gerekçesi ile kömür sahalarındaki zeytin ağaçları kesilebilecek.

Doğa Derneği

#ZeytinİçinAdalet Her bir zeytin ağacı, onun dallarına konan tüm kuşlar, gölgesinde yetişen orkideler ve yarenleri meşeler, ahlatlar, sandallar, hayıtlar ve daha fazlasının var olma hakkını savunuyoruz! Hiç bir zeytinlik alan maden için yok edilemez.

Koray Doğan Urbarlı (Yeşiller Partisi sözcüsü)

250 yıllık bir doğal yaşamdan bahsediyoruz. Böyle söyleyince anlaşılmıyor belki ama bu karar ile mesela 1750 yılında oluşan zeytinlikler 20-30 yıllık bir madene kurban edilecek. Neden? Çünkü ekonomiyi berbat yönettiler. Ülkemizin 250 yıllık neyi var ağaçlardan başka?

Halil Çetinkaya (Germencik Çevre Derneği Başkanı)

Zeytinin, ülke tarım alanlarının katlidir. Enerji adına bu zengin toprakların yok olmasına neden olmaktır. Yok olmadan, köle olmadan, bu kararı alanlar ve milletimiz, herkes aklını başına almalıdır.

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