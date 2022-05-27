Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Zilkade ayı önemi ve anlamı nedir?

Zilkade kelime anlamı olarak “oturmak” ve “Barışa sahiplik eden” anlamlarına geliyor. Câhiliye devrinde haram ayların ilki olan zilkade ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar düzenlenirdi. Zilkade ayı 31 Mayıs salı günü itibariyle başlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şevval ile Zilhicce ayları arasında yer alan ve on birinci ay olan Zilkade ayı 29 Haziran gününe dek devam edecek. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” şeklinde de anılır. Zilkade ayı önemi ve anlamı merak ediliyor. İşte detaylar…

ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

2022 Yılı Zilkade Ayı 31 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak, 29 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

ZİLKADE AYI ANLAMI VE ÖNEMİ

Zilkade veya Zulkadetu’l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylardandır (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce). Zilkade, oturmak anlamına gelir. Araplar bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından dolayı bu aya bu ad verilmiştir.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır:

“Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.” Yine şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.”

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, “el-Murakabat” kitabında şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.”