Zincir markette ayçiçeği yağı için ‘adet’ tartışması

Şanlıurfa’da bir market zincirinde ayçiçeği yağına ‘adet’ sınırlaması getirmesi, vatandaş ile kasiyerler arasında tartışmalar yaşanmasına neden oldu.

Ahmet KAYA

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Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda yorumun yapıldığı görüntüde, Şanlıurfa'daki bir market zincirinde, tanesi 129 TL'den satılan 5 kiloluk ayçiçeği yağından iki tane almak isteyen vatandaşa, kasiyerin bir tane satış yapılabileceğini belirtmesi üzerine tartışma yaşanıyor.

BU YAĞI BANA SATMIYOR MUSUNUZ?

Oldukça sihirli olduğu gözlenen vatandaş, elindeki yağı kasiyere göstererek, “Şimdi siz bana bu yağı satmıyor musunuz? Doğru mu duyuyorum? Buranın müdürü kim? Sorumlusu kim?” diye bağırıyor. Kasiyerde, “Sorumlu benim. Bir tane aldınız” diye yanıt veriyor. Kasiyer, çekim yapılmaması için de “Abi kamerayı çeker misiniz?” şeklinde müşteriyi uyarıyor. Sosyal medya kullanıcıları ise, sorunun kasiyerde değil, market sahiplerinde olduğunu belirterek, kasiyere olan tepkiyi eleştirdi.

VALİ'DEN VATANDAŞA ÇAĞRI: ÜÇER, BEŞER ALMAYIN

Raflarda sıkıntı bulunmayan Gaziantep'te ise Vali Davut Gül, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin marketlerde sürekli denetimde bulunduklarını belirterek, “Raflarda olmayan hiçbir ürün bulunmamaktadır. Hemşerilerimizden istirhamım, ürünleri üçerli, beşerli almamaları. Gereksiz talep, fiyatları artırır. Fiyat denetimleri düzenli yapılmakta olup, fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli yaptırım uygulanmaktadır. Dünyanın 180 ülkesine gıda satan bir şehirde paniğe gerek yok” mesajı verdi. Kentteki zincir ve diğer gıda maddesi satan marketlerde ise daha ucuz olan bazı yağ markası reyonlarının boş olması dikkat çekiyor.

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