11. kattan düşen 13 yaşındaki Miray öldü

Adana'da 12 katlı apartmanın 11. katındaki yangın merdiveninden düşen 13 yaşındaki Miray hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. 12 katlı apartmanın 11. katındaki yangın merdiveninden bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, 112’ye durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Düşen çocuğun apartmanda oturan 13 yaşındaki Miray Azra F. olduğu tespit edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan çocuk ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Miray doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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