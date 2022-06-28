1180 vatandaş sel bölgelerinden tahliye edildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bartın, Zonguldak, Sinop, Düzce ve Kastamonu illerinde toplamda 824 personel ve 163 araç ile Bartın’da 32, Zonguldak’ta 4️05, Kastamonu’da 402, Sinop'ta 74, Düzce'de 267 toplamda 1180 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre 28 Haziran 2022 tarihi için Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu illerine sarı uyarı verildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; Arama ve Kurtarma, Sağlık, İletişim, Enerji, Nakliye, Tahliye-Yerleştirme, Güvenlik ve Trafik, Beslenme, Barınma, Ulaşım ve Altyapı, Altyapı, Teknik Destek ve İkmal, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Satın Alma ve Kaynak Yönetimi grupları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden görevlendirilen birer temsilci AFAD Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Ülke genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle, Kastamonu İli Bozkurt İlçesinde sel riski ve taşkın riskinin devam etmesi üzerine, destek çalışmalarında görev almak üzere, Konya Yerel Destek Ekibi (150 kişi), Yalova Yerel Destek Ekibi (50 kişi), Konya Yerel Destek Ekibi beraberinde mini iş makinaları ile birlikte, bugün sabah saatlerinde Bozkurt ilçesinde olacak şekilde görevlendirildi.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle, Düzce Üçköprü Mevkii'nde 1, Kastamonu Küre İlçesi İkizciler Köyü Mevkiinde 1 olmak üzere 2 vatandaşın kayıp olduğu bildirilirken, arama çalışmalarına devam edildi.

Emniyet hava aracı Bozkurt'ta mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmalarına başladı. Hava kuvvetleri ve Sahil Güvenlik helikopterleri de bölgedeki ihtiyaçlara göre çalışmalara katılmak için teyakkuz halinde bekletiliyor.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞ SAYISI AÇIKLANDI

AFAD’dan yapılan açıklamada, Bartın, Zonguldak, Sinop, Düzce ve Kastamonu illerinde toplamda 824 personel ve 163 araç ile Bartın'da 32, Zonguldak'ta 4️05, Kastamonu'da 402, Sinop’ta 74, Düzce’de 267 toplamda 1180 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi.

AĞRI’DA 34 YAPIDA HASAR VAR

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “27 Haziran 2022 günü Doğubayazıt ilçesinde saat 15.00 sularında başlayan şiddetli yağış nedeniyle Bardaklı köyünde 1, Gürbulak köyünde 3 ve Karabulak köyünde 30 olmak üzere toplam 34 yapının sel sularından etkilendiği AFAD ekiplerimizce yerinde tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye derhal iş makinaları sevk edilerek gerekli müdahaleler yapılmış ve sel sularının tahliyesi tamamlanmıştır. Yapılan görüşmelerde selden etkilenen vatandaşlarımız yakınlarının ve akrabalarının evlerinde kalmak istediklerini ve barınma taleplerinin olmadığını ekiplerimize ifade etmişlerdir. Bununla birlikte selden etkilenen vatandaşlarımız için; Kızılay tarafından Karabulak köyünde 500 kişilik kahvaltı ve öğle yemeği verilmiştir” denildi.

Doğubayazıt’ta sel sularına maruz kalan yapılar için valiliğin koordinasyonunda Hasar Tespit Komisyonu oluşturulduğu ve çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.