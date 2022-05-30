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12 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, IŞİD terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayınlanma: 17:49 - 30 Mayıs 2022 Güncellenme:
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12 ilde IŞİD operasyonu: 26 gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IŞİD terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele daire başkanlıklarınca Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin ve Şanlıurfa’da bu sabah 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. (DHA)

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