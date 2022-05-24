12 ilde yasa dışı bahis sitesi operasyonu: 12,6 milyon liralık vurgun

İzmir merkezli 12 ilde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesabından 12 milyon 636 bin 476 TL gelir elde eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, bir yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesapları üzerinden 12 milyon 636 bin 476 TL suç geliri elde ettiği belirlenen 30 şüpheliye yönelik, İzmir merkezli 12 ilde bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde 30 şüpheliden 24'ü ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 kişi adliyeye sevk edildi. (İHA)