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14 yaşında kaza yaptı: Üvey babam beni öldürür

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. 14 yaşındaki sürücü "Üvey babam beni öldürür" diyerek ağladı.

Yayınlanma: 07:38 - 13 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kaza İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ahmet Eren U.’nun kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Başından yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz çocuk, hurdaya dönen aracın başına gelerek, “Üvey babam beni öldürür” diyerek gözyaşı döktü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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