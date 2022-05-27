15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı

Sancaktepe'de bir hırsız, girdiği kafede bulunan 15 bin TL değerindeki LCD televizyonu çaldı. Hırsız çaldığı televizyonu bir hurdacıya verip karşılığında 300 TL aldı. Polis tarafından yakalanan şahsın ayrıca benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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Sancaktepe'nin Osmangazi Mahallesi’ndeki bir kafede 21 Mayıs Cumartesi günü saat 11.40 sıralarında hırsızlık suçu işlendiği bilgisi üzerine polis olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede şüpheli şahsın iş yerine hırsızlık yapmak için girdiği ve 15 bin TL değerinde 1 adet LCD televizyonu çaldığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı anlaşıldı.

300 TL’YE SATMIŞ

Eşkal tespiti yapılan M.C.Ş. (22) isimli şüpheli şahıs 21 Mayıs günü saat 17.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde polis tarafından yakalandı. Şüphelinin iş yerinden çaldığı malzemeyi N.A. (37) isimli bir hurdacıya 300 TL karşılığında sattığı belirlendi.

N.A. ikametinde polis tarafından yakalandı. M.Ç.S.'nin çalarak N.A.'ya sattığı LCD televizyon da ele geçirildi.

Televizyon çaldığı tespit edilen M.C.Ş.’nin yapılan üst aramasında bonzai olduğu düşünülen 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın ayrıca benzer suçlardan birçok kaydı olduğu tespit edildi.

M.C.Ş. hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca M.Ç.S. “İş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yakalanan N.A. ise “Suç eşyasını satın alma veya kabul etme” suçundan yapılan adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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