15 dakika etkili oldu, onlarca dönüm alan zarar gördü

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mersin’in Erdemli ve Mezitli ilçelerinin bazı bölgelerinde 15 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçeler zarar gördü. Bahçelerin dolu ile kaplandığı bölgede yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı yağmur ve dolu yağışı Mersin'de belirli bölgelerinde etkisini gösterdi. Özellikle Erdemli ile Mezitli ilçesinde bazı bölgelerde yoğun dolu yağışı gerçekleşti. Zaman zaman misket büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle açıkta dikimi yapılan domates, fasulye gibi sebze ve bazı meyve bahçelerinde zarar oluştu. 15 dakikalık yoğun yağış sonrası bahçeler beyaza büründü. Yağışların kent genelinde bugün ve yarın aralıklarla devam edeceği belirtildi.

“5 MİLYON ZARAR VAR”

Dolu yağışının en yoğun olduğu yerlerden Çiriş Mahallesi’nin muhtarı Necat Şahin, “Yaklaşık 15 dakika etkili oldu dolu yağışı. Bizi tek sevindiren yağmurla karışık yağdı. Yağmurla karışık yağmasaydı seralarımıza büyük tehlike olacaktı. Yağmur suyu seraların üzerindeki doluyu aşağı taşıdı, seralarımız kurtuldu. Fakat 250 dönüm açıkta dikilen sebzeler ile meyve bahçeleri tamamen zarar gördü. Tahminen şu anda 5 milyon civarında bir zarar var” dedi.

Üçtepe ve Çiriş mahalleri arasında fasulye bahçesi zarar gören ve yapacak bir şeylerinin olmadığını belirten çiftçilerden Ayşe Özdemir, “Fideler çiçek doluydu, bir şey kalmadı. 15-20 dakika çok iyi yağdı. En son düşenler neredeyse bir lira büyüklüğündeydi” dedi. (İHA)

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