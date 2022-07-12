150 gram kokainle yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 4 kişinin 150 gram kokain ile yakalandığı açıklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde; D.U isimli şahsın ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve satmaya çalıştığı yönünde istihbarat çalışması yaptı.

Bodrumda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan çalışmalar kapsamında D.U.'nun kaldığı ikamete yapılan operasyonda 150 gr. kokain maddesi ve kokain maddesini çoğaltmakta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar ağrı kesici hap ele geçirildi.

İkamette bulunan M.E.Y., M.U., M.U ve D.U.isimli dört şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların ifadelerinin alınmasından sonra Adliye'ye sevk edilecekleri öğrenildi.

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