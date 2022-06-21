16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 23 yaşındaki ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası 16 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

AĞABEYİNE ATEŞ ETTİ

Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali’ye ateş etti. Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.’nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISI KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir M.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (İHA)

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