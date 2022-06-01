16 yaşındaki eski çırak ustasını pompalı tüfekle öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde 16 yaşındaki F.A. iki yıl önce yanında çıraklık yaptığı eski ustası Metin Altundağ’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Çivril ilçesinde oto kaporta ustası 47 yaşındaki Metin Altundağ, eski çırağı 16 yaşındaki F.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi üzerinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde dükkânını kapatarak evine doğru yürüyen Altundağ ile yolda karşılaşan F.A. bilinmeyen bir nedenle eski ustasına 5 el ateş etti.

Ağır yaralanan Altundağ, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altundağ burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.A.'nın iki yıl önce Altundağ'ın yanında çıraklık yaptığı, cinayet günü eski ustasının yolunu gözleyerek önünü kestiği ileri sürüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan F.A'nın ilk ifadesinde ustasının kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

İki çocuk babası Altundağ, Çivril Yörükler Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtildi.

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