16 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

Erzurum'da 2006 yılında ortadan kaybolan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 aylık titiz çalışma sonucu alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülen şahsın araziye gömüldüğünü belirledi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum'da 2006 yılında kaybolan Recep Akpınar'ın arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip 6 ay süren titiz çalışma sonucu Recep Akpınar’ın, alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülerek araziye gömüldüğünü belirledi.

ÖZEL EKİP KURULDU, CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Tam 16 yıl sonra ortaya çıkan cinayet nedeni ile 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Erzurum'da 2006 yılında kaybolan Recep Akpınar’ı arama çalışmaları 16 yıldır sonuçsuz kaldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, kayıp şahıs dosyasının tekrar açılması üzerine çok yönlü çalışma başlattı. Soruşturma da Recep Akpınar’ın arkadaşı olan Mehmet G. ve Necmi A.’nın, Akpınar’ın kaybolmasıyla ilgili olabilecekleri değerlendirildi. Mehmet G. Erzurum’da, Necmi A. ise Aydın’da cinayet bürosu ekipleri tarafından iki gün önce yakalanarak gözaltına alındı.

ARKADAŞLARINI ÖLDÜRÜP ARAZİYE GÖMMÜŞLER

Gözaltında bulunan Mehmet G. ve Necmi A.’nın, kayıp olan Recep Akpınar ile kaybolmadan önce ve olay günü bir arada görüldükleri ve sık sık telefon görüşmesi yaptıkları belirlendi. Mehmet G. polis soruşturmasında Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi A. ile birlikte öldürerek gömdüklerini ve şahsı gömdükleri yeri gösterebileceğini itiraf etti.

POLİS KAZI YAPARAK CİNAYET BULGULARINA ULAŞTI

Zanlı Mehmet G.’nin itirafının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Aşkale ilçesi Kop Dağı mevkiinde bulunan arazide yapılan kazı çalışmalarında Recep Akpınar'a ait olabileceği değerlendirilen bulgu ve delillere ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli çalışmalar yapılarak, elde edilen bulgu ve deliller incelenmek üzere Adli Tip Kurumuna gönderildi. Olayın diğer şüphelisi olan Necmi A.’da olayı doğrular nitelikte ifade vererek cinayeti itiraf etti.

BORÇLU OLDUKLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Mehmet G. ve Necmi A. ifadelerinde arkadaşları olan Recep Akpınar’a borçlu oldukları ve borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmeleri nedeniyle öldürdüklerini söylediler. Cinayetle ilgili ifadelerde adı geçen Necmi A.’nın kardeşi olan Mitat A.’da yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETTEN SONRA SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Mehmet G.’nin ise cinayetten sonra soyadını değiştirerek, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Mehmet G., Necmi A. ve Mitat. A., emniyetteki soruşturmanın tamalanmasının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

31 Ağustos 2006 tarihinde Erzurum Yakutiye ilçesi Kevelciler Caddesi'ndeki işyerinden çıkan 1979 doğumlu Recep Akpınar kayıplara karıştı. En son Recep Akpınar’ın, işyerinden çıktıktan sonra küçük kardeşi Recai Akpınar’a, “Sen eve git, ben geliyorum” dediği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirilmişti.

Recep Akpınar’ın kaybolmadan yaklaşık dört ay önce SSK İl Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Necmi A. isimli vatandaşa otomobilini sattığı ve karşılığında 1 Eylül 2006 ödeme tarihli senet aldığı ve Necmi A. ile ortadan kaybolduğu belirlendi. Polis ve Jandarmanın tüm aramalarına rağmen 16 yıldır bulunamayan Akpınar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Necmi A.'nın 2006 tarihinde bir ayı aşkın bir süredir izinsiz olarak işe gitmediği için iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

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