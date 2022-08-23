17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu
Sakarya Hendek'te arkadaşıyla birlikte yüzmek için gölette giren 17 yaşındaki Emirhan Kızıldağ boğularak hayatını kaybetti.
Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ, dün akşam göletin kenarında çay içtikten sonra yüzmek için suya girdi.
Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kıyıya çıkmayı başarırken, Emirhan Kızıldağ ise suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Emirhan Kızıldağ’ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı.
Kızıldağ’ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)