18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi D400 karayolu üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Diyar Çiçek’in (18) kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek’in acı haberini alan ailesi olay yerine gelerek ağıtlar yaktı. (İHA)

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