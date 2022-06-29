2. Abdülhamid devrinde yapılan tarihi hastane binası ‘Aile ve Yaşam Merkezi’ olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde inşa edilen tarihi hastane binasını ‘Samsun Aile ve Yaşam Merkezi’ne dönüştürecek ve 2023’te hizmete sunacak.

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1902 yılında ‘Canik Hamidiye Hastanesi' ismiyle hizmete giren ve 1908'de adı Canik Gureba olarak değiştirilen hastane, 1924'te “Samsun Millet Hastanesi” ismini aldı. 1954'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na devredilerek Samsun Devlet Hastanesi oldu. 1970 yılında ise hastanenin taşınmasıyla bir süre boş kalan bina, Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. 1980'de ise adı ‘Karadeniz Bölgesi' unvanı kaldırılarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi oldu. 2007 yılında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangında büyük hasar gören tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla da atıl hale düştü.

HERKESE AÇIK OLACAK

Atıl halde bulunan hastane yerleşkesini Sağlık Bakanlığı'ndan protokolle devralan Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel değerleri koruyacağı Samsun Aile ve Yaşam Merkezi Projesi'nin hazırlıklarını tamamladı. İçerisinde misafirhane, kütüphane, tanıtım merkezi, aile danışma merkezi, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, robot, masal, drama, tiyatro, zeka gelişim, müzik ve sanat atölyeleri, spor salonları, bireysel çalışma alanları, sinema, ticari alanı, butik oteli, bahçeleri ve 121 araçlık kapalı otoparkın bulunacağı çok fonksiyonlu proje, ihale edileceği günü bekliyor.

YAŞAM MERKEZİ OLACAK

Yıl içinde inşaat çalışmalarının başlaması beklenen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı mimarisinin eşsiz özelliklerini taşıyan tarihi eseri dokusunu bozmadan restore ettirecek. 28 dönümlük alandaki asırlık zeytin ve çeşitli türlerdeki ağaçları koruma altına alacak belediye, projeyle kentin vizyonuna önemli katkılar sağlayacak. Yemyeşil alanda tüm vatandaşların rahat nefes alıp hoş vakit geçireceği, mahalle kültürünün, sevgi, saygı ve dostluğun yaşatılacağı yaşam merkezinde, ev hanımları üretim yaparak el becerilerini geliştirecek.

“DUVARLARI KALDIRDIK”

İlkadım ilçesinde hayat bulacak yaşam merkeziyle ilgili son durumu paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “2. Abdülhamid devrinde yapılıp Canik Hamidiye Hastanesi olarak hizmete girip, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olarak kullanıldıktan sonra kaderine terk edilen tarihi binayı, arazisiyle birlikte aile ve yaşam merkezi haline getireceğiz. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Subaşı Meydanı'nı tasarlayan firmaya güzel bir proje hazırlattık. Hastane idaresinin kullandığı tescilli tarihi binayı restore edeceğiz. Arazinin etrafını çevreleyen duvarları kaldırdık. İnşallah burayı 7'den 70'e herkesin istifade edebileceği çok fonksiyonlu muhteşem bir yaşam alanına dönüştüreceğiz” dedi.

GELECEĞE MİRAS

Projenin ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Demir, “Türkiye'ye örnek konsept projemizi, şehrimize mutlaka kazandıracağız. Kapalı mekanlarda şeffaf cam tüpleri kullanacağız. Tamamlandığında hem geleneksel mahalle kültürü yeniden oluşup yaygınlaşacak hem de peyzaj düzenlemesiyle çocuk, genç ve yaşlıların keyif alacakları bir ortama kavuşacak. Halkımız da tarihi mirasa sahip çıkıp koruyarak, gelecek kuşaklara aktaracak” ifadelerini kullandı.

İHA

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