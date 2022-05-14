2 bin lira için arkadaşını öldürdü! Metruk binada saklanırken yakalandı

Adana'da, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Fırat'ın, 2 bin lira borçlu olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Umut Can Gültekin tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş ve C.M., mahalledeki metruk binada saklanırken yakalandı.

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Olay, 11 Mayıs günü saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Yalçın Fırat, iddiaya göre, borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can Gültekin ile buluştu. Fırat, parayı vermeyince Gültekin ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gültekin, belinden çıkardığı tabancayla Fırat’ı göğsü ve bacağından yaraladı. Fırat, kanlar içinde yere yığılırken, Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş ve C.M. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Fırat, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tellidere Mahallesindeki metruk binada saklandıkları belirlenen şüpheliler, cinayette kullanılan tabancayla yakalandı.

2 BİN LİRA ALACAĞI VARMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can Gültekin, ifadesinde, Yalçın Fırat’tan 2 bin lira alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gültekin ile Mehmet Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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