20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi
Kuşadası'nda turistik işletmeler ve eğlence mekanlarına satılmak üzere getirilen 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi.
Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kaçak ve sahte alkol üretimi ve dağıtımı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan istihbarat sonucunda elde edilen bilgiler ışığında Davutlar Mahallesi'nde bir adres fiziki takibe alındı. Gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra söz konusu adrese baskın yapıldı.
SAHTE DEĞİL, KAÇAK
Depo şeklindeki adrese yapılan operasyonda 20 bin 400 şişe 70 Cl, 199 şişe 100 Cl'lik olmak üzere, toplam 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Operasyonda depo sahibi S.G. isimli şahıs gözaltına alındı. S.G.'nin polisteki sorgusundan sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.