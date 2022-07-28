20 kilometre arayla dehşet saçtı

Afyonkarahisar’da bir köfteci esnafı gittiği ilçedeki okulda temizlik görevlisi olarak çalışan şahsı öldürdükten sonra yaklaşık 20 kilometre ilerdeki beldeye gidip burada karısını ve komşusunu ağır yaraladı. Jandarma ve polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Çobanlar ilçesi Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi. Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten ötürü mahalledeki Atatürk İlkokuluna geldi. Burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile bir süre konuşan Süleyman K., iddiaya göre yanındaki tabanca ile Altuntaş'ın üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Ardından aracına binen Süleyman K., daha sonra yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine hitti. Burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Z.K., Ateş açan Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu B.B.'yi de vurdu. Süleyman K., olayın ardından bindiği araçla bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparken, hayatını kaybeden Altuntaş'ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“ÖLEN ŞAHSIN ÇALIŞTIĞI OKULDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Jandarma ekipleri ise Zübeyde K., ile Balı B.'nin vurulduğu köfteci dükkanında detaylı bir inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan Süleyman K.'yi yakalamak içinse jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayın neden gerçekleştiği konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, olayda hayatını kaybeden Altuntaş'ın okulunun bahçe çitinde Süleyman K.'ye ait dükkanın reklam broşürünün asılı olduğu görünmesi ise dikkatlerden kaçmadı. (İHA)