20 milyon 460 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da 20 milyon 460 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 455 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak 3 adrese yaptığı baskında 20 milyon 460 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 455 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Polis 4 zanlıyı da gözaltına aldı. (İHA)

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