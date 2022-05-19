20 milyonluk tarihi eser operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda değeri 20 milyon TL olduğu düşünülen çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçe merkezinde yaptıkları saha çalışmaları sonucunda Y.K (31) ve A.K( 34) isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı ve sikke satmaya çalıştığı bilgisini edindi. Alıcı kılığına giren Jandarma ekipleri, 20 milyon lira değerindeki tarihi objeleri satmaya çalışan şahısları suçüstü yakaladı.

MERYEM ANA HEYKELİ DE VAR

Yapılan operasyonda 88 adet değişik dönemlere ait sikke, bir adet 9 cm uzunluğunda Artemis heykeli, bir adet 3.5 cm uzunluğunda Meryem Ana heykeli, iki adet ok-mızrak ucu, 14 adet bronz kulak tıkacı olmak üzere 106 adet eser ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.